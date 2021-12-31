Стала известна возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
Причиной ДТП с автобусом под Рязанью, в котором погибли шесть человек, могла быть ошибка водителя
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:52, 02 января 2022
Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области
Читайте нас в Google Новости
Возможной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области, в котором погибли шесть человек, могла быть ошибка водителя. Предполагается, что мужчина не справился с управлением или же уснул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста, — сказал он.
В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили данную информацию. Там добавили, что водитель мог уснуть за рулём.
Кроме того, как добавляет «112», в регионе на момент аварии был сильный гололёд. Тяжёлый автобус могло занести, из-за чего транспортное средство на полной скорости врезалось в опору железнодорожного моста.
ДТП произошло рано утром 2 декабря на трассе Москва — Астрахань возле села Вослебово. Автобус, следовавший в сторону Астрахани, врезался в опору железнодорожного моста. В общей сложности в нём находились 49 пассажиров. В результате инцидента погибли шесть человек, ещё 14 пострадали.