Стала известна причина взрыва жилого дома в Ногинске

Стала известна причина взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске. По предварительным данным, инцидент был вызван утечкой газа. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

По предварительным данным, причиной взрыва в девятиэтажном доме на улице 28 июня стала утечка газа, — заявил инсайдер.

Взрыв в жилом доме подмосковного города Ногинска обрушил три этажа, с первого по четвёртый: ударной волной повредило как минимум шесть квартир, пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки 5 и 10 лет и 44-летняя женщина. По имеющимся данным, под завалами всё ещё могут находиться люди, на месте происшествия работают спасатели. Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова в беседе с телеканалом «360» сообщила , что от взрыва пострадали семь человек, троих извлекают из-под завалов, жертв нет. Неполный список пострадавших имеется в распоряжении Telegram-канала 112:

— Пестина Наталья, 43 года

— Абраменко Анжелика, 10 лет

— Ефименко Наталья, 44 года

— Абраменко Алиса, 5 лет

— Цыпящук Василий, 63 года

Ранее было опубликовано видео с места взрыва жилого дома в Ногинске.