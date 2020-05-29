Стала известна причина перестрелки на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/910916e2-a1bb-11ea-83ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рупор СОЛНЦЕВО/vk.com

Причиной стрельбы в московском районе Солнцево мог стать конфликт, возникший между работниками супермаркета и посетителями. Инцидент произошёл у дома №16 по улице Богданова.

Как сообщает Telegram-канал «МК», в инциденте участвовали выходцы из среднеазиатских республик. Пострадал только один человек.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы сообщили о стрельбе в московском районе Солнцево. В результате происшествия пострадал 19-летний Али Жайраханов, его отвезли в одну из столичных клиник. Устанавливаются детали инцидента. На месте работают сотрудники полиции,