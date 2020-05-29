Стала известна причина перестрелки на западе Москвы

Причиной стрельбы в московском районе Солнцево мог стать конфликт, возникший между работниками супермаркета и посетителями. Инцидент произошёл у дома №16 по улице Богданова.
Как сообщает Telegram-канал «МК», в инциденте участвовали выходцы из среднеазиатских республик. Пострадал только один человек.
Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы сообщили о стрельбе в московском районе Солнцево. В результате происшествия пострадал 19-летний Али Жайраханов, его отвезли в одну из столичных клиник. Устанавливаются детали инцидента. На месте работают сотрудники полиции,
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен