Стала известна причина убийства вожатой в подмосковном лагере

Сотрудница детского лагеря в Пушкинском районе Подмосковья погибла в результате спора с коллегой о том, кто из них лучший вожатый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, спор между двумя вожатыми по поводу качества работы возник, когда они вместе распивали алкоголь. Он перерос в конфликт, а затем — в поножовщину. Инцидент произошёл ночью, воспитанники лагеря ничего не слышали. Подозреваемая в убийстве получила незначительные ранения, когда отнимала нож у оппонентки.

Собеседник агентства добавил , что обе вожатые до работы в лагере друг с другом знакомы не были.

В главке СКР по Подмосковью отметили, что девушки проходили в лагере студенческую практику и жили в одной комнате. Подозреваемая в убийстве нанесла своей оппонентке три ножевых ранения в область груди. Она задержана, следствие намерено в ближайшее время направить в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают его обстоятельства и ведут сбор доказательств.

Ранее психиатр Александр Федорович объяснил, почему люди в состоянии опьянения нередко «хватаются» за ножи. По его словам, алкоголь обесточивают кору лобных долей мозга, из-за чего активируются «генетически древние эмоции». В их число входит и агрессия, которая изначально служила для человеческой психики защитным механизмом.