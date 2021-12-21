Названа предварительная причина пожара в гипермаркете «Лента» в Томске

Предварительной причиной пожара в гипермаркете «Лента», расположенном на улице Елизарова, 13 в Томске, могла стать аварийная работа электросети, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Возгорание началось в отделе непродовольственных товаров около 15:00 по местному времени, сейчас огонь охватил всё здание, у ТЦ обрушилась крыша. Пострадавших нет. Тушение осложняется морозом и сильным задымлением.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Рассматриваются и другие версии произошедшего, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на место происшествия направили пожарный поезд. Из здания удалось вывести около 200 человек. Некоторые сотрудники выбежали из магазина без верхней одежды, они согревались в машинах экстренных служб. На месте работает спецтехника и личный состав МЧС, сотрудники ППС и бригады скорой помощи. В районе стоит дым и запах жжёного пластика.

Пожар начался в непродовольственном отделе, рядом со стеллажом с ёлочными игрушками. Торговые площади магазина превышают шесть тысяч квадратных метров, пропускная способность — 3,5 тысячи человек в сутки, парковка около здания вмещает 400 авто.