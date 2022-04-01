Стала известна площадь пожара на белгородской нефтебазе

Общая площадь пожара на топливных резервуарах белгородской нефтебазы составила 1200 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС. В ёмкостях находятся бензин и дизельное топливо, часть из них имеют пробоины.

Общая площадь возгорания резервуаров с бензином и дизельным топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. У двух резервуаров с дизтопливом имеются повреждения, идет течь. Для недопущения распространения огня пожарные охлаждают еще пять резервуаров, 11 емкостей, — сообщил изданию источник в экстренных службах.

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что его причиной стал удар с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Первоначально сообщалось, что огнём охвачены восемь резервуаров с топливом и существует угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей. Погибших в результате происшествия нет, по имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации главы государства не будут давать оценки инциденту, этим должны заняться соответствующие ведомства.