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Названы имена погибших и пострадавших в ДТП в Краснодарском крае

13:57, 30 июня 2021
Фото: 23mvd/instagram.com
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Список погибших и пострадавших в крупном ДТП в Красноармейском районе Краснодарского края опубликовал Пятый канал.

Авария произошла на 25-м км трассы А-289 в станице Новомышастовская. Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП.

Погибшие:
Карен М., 1979 г. р.
Елена Л., 1966 г. р.
Константин В., 2001 г. р.
Алексей К., 1998 г. р.
Людмила К., 2001 г. р.

Пострадавшие:
Татьяна Т., 1984 г. р.
Ирина Л., 1991 г. р.
Таисия З., 1961 г. р.
Олег Б., 1998 г. р.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП на Кубани попало на видео. В ДТП участвовали три авто: ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. Две легковушки ехали по трассе и врезались лоб в лоб. 

Также в Волгоградской области перевернулась «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии пострадали 13 человек. Они ехали на полевые работы. 

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