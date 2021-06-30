Названы имена погибших и пострадавших в ДТП в Краснодарском крае

Список погибших и пострадавших в крупном ДТП в Красноармейском районе Краснодарского края опубликовал Пятый канал.
Авария
Погибшие:
Карен М., 1979 г. р.
Елена Л., 1966 г. р.
Константин В., 2001 г. р.
Алексей К., 1998 г. р.
Людмила К., 2001 г. р.
Пострадавшие:
Татьяна Т., 1984 г. р.
Ирина Л., 1991 г. р.
Таисия З., 1961 г. р.
Олег Б., 1998 г. р.
Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП на Кубани попало на видео. В ДТП участвовали три авто: ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. Две легковушки ехали по трассе и врезались лоб в лоб.
Также в Волгоградской области перевернулась «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии пострадали 13 человек. Они ехали на полевые работы.