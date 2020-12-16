Ссора посетителей в караоке-клубе в Видном закончилась перестрелкой

В подмосковном городе Видное произошла драка со стрельбой в одном из караоке-клубов. Ранения получили четыре человека. Все они были госпитализированы.
По данным источника в правоохранительных органах, всё началось со ссоры посетителей заведения. Затем в конфликт вмешались двое мужчин, они достали оружие и открыли стрельбу. Место, где произошёл конфликт попало на видео.
В настоящее время полиция разыскивает устроивших стрельбу. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, владельца заведения привлекли к административной за то, что он действовал не по установленным нормам при чрезвычайной ситуации,
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля Maybach. Им оказался 37-летний безработный из Красногорска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Инцидент произошёл 13 декабря на Тверской улице. Из окна автомобиля премиум-класса было сделано несколько выстрелов, после чего машина скрылась с места происшествия. Пострадавших в результате стрельбы нет.
По словам задержанного, он таким образом намеревался проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, который не использовался три года.