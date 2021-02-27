Ссора пассажирок в Петербурге закончилась стрельбой

В Санкт-Петербурге поссорились две пассажирки автобуса и одна из них выстрелила в лицо другой. Пострадавшая попала в больницу.
Инцидент произошёл в Невском районе Северной столицы у станции метро «Дыбенко». Оружие применила 30-летняя женщина, ранив 65-летнюю оппонентку.
Стрелявшая задержана полицией. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пенсионерка получила касательное ранение щеки, которое врачи оценивают как средней степени тяжести,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ленобласти мужчина выстрелил из травматического пистолета в дворника, чистившего снег. Его недовольство вызвало то, что действия уборщика закрыли рекламную вывеску. Пострадавший был госпитализирован с травмой ноги, стрелявшего задержали сотрудник полиции.
В Москве двое пассажиров пожаловались на угрожавшего им оружием водителя такси. Водитель вмешался в беседу мужчин, что стало поводом для конфликта. По их словам, таксист в какой-то момент выхватил пистолет и якобы устроил стрельбу в Лефортовском тоннеле.