Ссора пассажирок в Петербурге закончилась стрельбой

https://static.news.ru/photo/0ac2fcb6-78f6-11eb-9a53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге поссорились две пассажирки автобуса и одна из них выстрелила в лицо другой. Пострадавшая попала в больницу.

Инцидент произошёл в Невском районе Северной столицы у станции метро «Дыбенко». Оружие применила 30-летняя женщина, ранив 65-летнюю оппонентку.

Стрелявшая задержана полицией. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пенсионерка получила касательное ранение щеки, которое врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленобласти мужчина выстрелил из травматического пистолета в дворника, чистившего снег. Его недовольство вызвало то, что действия уборщика закрыли рекламную вывеску. Пострадавший был госпитализирован с травмой ноги, стрелявшего задержали сотрудник полиции.

В Москве двое пассажиров пожаловались на угрожавшего им оружием водителя такси. Водитель вмешался в беседу мужчин, что стало поводом для конфликта. По их словам, таксист в какой-то момент выхватил пистолет и якобы устроил стрельбу в Лефортовском тоннеле.