Срочник сбежал с оружием из воинской части под Екатеринбургом

Солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Подробности выясняются.

Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведётся его поиск, — уточнил собеседник агентства.

Речь идёт про часть в посёлке Свободный к северу от Екатеринбурга, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения (КШУ). В общей сложности в проведении учения задействованы более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Розыск начали сегодня, 28 сентября, днём. Telegram-канал NEWS.ru публикует фотографию солдата.

По данным источника E1.RU, воинскую часть в Свободном покинул молодой человек по имени Иван 2001 года рождения. По словам осведомлённого собеседника, у срочника есть складной укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож.

В группе информационного обеспечения и пресс-службе Министерства обороны, а также в Минобороны и самой ракетной дивизии инцидент пока не комментировали.

Ранее правоохранительные органы Кировской области объявили в розыск военнослужащего срочной службы, который ушёл в лес за грибами и не вернулся обратно в подразделение. Солдат прихватил с собой АК-74. Сослуживцы молодого человека заявили, что он ни с кем не конфликтовал и находился на хорошем счету у командиров.