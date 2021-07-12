Срочник сбежал с оружием из воинской части под Екатеринбургом
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
15:00, 28 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Подробности выясняются.
Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведётся его поиск, — уточнил собеседник агентства.
Речь идёт про часть в посёлке Свободный к северу от Екатеринбурга, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения (КШУ). В общей сложности в проведении учения задействованы более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
По данным источника E1.RU, воинскую часть в Свободном покинул молодой человек по имени Иван 2001 года рождения. По словам осведомлённого собеседника, у срочника есть складной укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож.
В группе информационного обеспечения и пресс-службе Министерства обороны, а также в Минобороны и самой ракетной дивизии инцидент пока не комментировали.
Ранее правоохранительные органы Кировской области объявили в розыск военнослужащего срочной службы, который ушёл в лес за грибами и не вернулся обратно в подразделение. Солдат прихватил с собой АК-74. Сослуживцы молодого человека заявили, что он ни с кем не конфликтовал и находился на хорошем счету у командиров.