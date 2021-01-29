Среди пострадавших при взрыве под Веной не оказалось россиян

https://static.news.ru/photo/ba7f65d8-6242-11eb-a541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noen.at

В числе пострадавших при взрыве в общине Лангенцерсдорф под Веной не было россиян. Об этом сообщило посольство РФ в Австрии.

Россиян среди пострадавших нет, — говорится в сообщении дипмиссии.

Ð Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐ½ ÑÑÐµÐ´Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ°Ð´Ð°Ð²ÑÐ¸Ñ Ð½ÐµÑ. — RusBotschaft Wien (@RusBotWien) January 29, 2021

Взрыв в жилом доме произошёл утром 29 января. Официальная причина до сих пор не названа, но полиция придерживается версии о взрыве бытового газа. Разрушены третий и четвёртый этажи, повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

Как передаёт Heute, на данный момент известно о десяти пострадавших, ещё один человек был спасён невредимым. Уточняется, что в здании должен был оставаться ещё как минимум один человек, его судьба его пока неизвестна.

На месте происшествия работают добровольцы, сотрудники пожарных бригад, военные и представители полиции. К поискам привлечены собаки, также задействован полицейский вертолёт. Помимо этого, туда прибыло два вертолёта скорой помощи, несколько медицинских машин и автомобилей скорой помощи Красного Креста.

youtube.com heute.at youtube.com twitter.com twitter.com twitter.com Noen.at Noen.at Noen.at Noen.at youtube.com

Как ранее писал NEWS.ru, стали известны подробности последних секунд жизни одной из жертв взрыва, произошедшего в Мадриде 20 января. 47-летний болгарин Стефко Кочев разговаривал по телефону со своей невестой, находясь возле здания гостиницы, когда оно взорвалось.