https://static.news.ru/photo/c6299706-3b55-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карина Бурьян/ТАСС

Среди пятерых погибших из-за прорыва трубы с кипятком в мини-отеле в Перми есть ребёнок. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Среди жертв был ребёнок, — цитирует сообщение «Интерфакс-Поволжье».

Кроме того, в ведомстве сообщили, что одна из пострадавших, которая получает амбулаторное лечение, является сотрудницей гостиницы.

ЧП произошло в ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми. На цокольном этаже жилого дома, где расположен хостел, прорвало трубу с теплоносителем. Жертвами трагедии стали пять человек, шестеро пострадали. Троих из пострадавших пришлось госпитализировать, двое из них — спасатели.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как писал NEWS.ru, дело передано на расследование в центральный аппарат СК.