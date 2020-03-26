https://static.news.ru/photo/8c982830-6f4f-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием четырёх машин произошла на Рублёвском шоссе неподалёку от станции метро «Молодёжная».

По данным ГИББД Москвы, инцидент произошёл после того, как иномарка на большой скорости выехала на встречную полосу, задев несколько других транспортных средств.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в результате ДТП никто не получил серьёзных травм, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что два междугородних автобуса столкнулись под Тамбовом. Один из них опрокинулся. Травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.