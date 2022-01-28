«Спрятан в углу был»: мать погибшего на Урале мальчика рассказала о пожаре

Мать погибшего при пожаре в Челябинской области трёхлетнего мальчика заявила, что во время трагедии постоянно говорила с ребёнком, передаёт Telegram-канал Mash. По словам женщины, мальчик был «спрятан» в углу на диване. Возгорание в квартире жилого дома в городе Южноуральске произошло 27 января, прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Всё время пожара я со своим ребёнком разговаривала. Он был завёрнут, спрятан в углу на диване был, — сказала мать погибшего.

Также стало известно, что семья мальчика состояла на учёте в органах опеки. Ранее ребёнка находили спящим на обочине. Как заявила представитель опеки, семья состояла на особом контроле. За полчаса до трагедии сотрудники органов покинули квартиру после очередного патрулирования.

Детки были довольные, радостные, спросили, что кушали, Катя [мать] сказала, что будет варить кашу. <...> Обстановка была вполне удовлетворительная, — рассказала представитель опеки.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погиб семилетний мальчик. Он провалился под лёд, гуляя с приятелем по Неве. Второй ребёнок не пострадал.