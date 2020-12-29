Спикер Ярославской областной думы погиб в ДТП под Тверью

Председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП.
Он погиб в ДТП. Подробности уточняются, — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.
В областной думе рассказали, что 30 декабря Константинов был в рабочей поездке в Ростовском районе. После этого он отпустил водителя и на личной машине уехал в Тверскую область на новогодние праздники.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким парламентария.
Это огромное горе для родных и близких, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования, — написал в Instagram глава региона.
Ранее мэр города Тулун Юрий Карих попал в ДТП на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Он врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Жена градоначальника погибла, а чиновника госпитализировали с подозрением на инфаркт.
До этого в автокатастрофе погиб мэр Абакана Николай Булакин. ДТП произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края. Булакин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, писал NEWS.ru.