Спикер Ярославской областной думы погиб в ДТП под Тверью

https://static.news.ru/photo/e9803a08-4aa8-11eb-944a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Константинов Фото: duma.yar.ru

Председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП.

Он погиб в ДТП. Подробности уточняются, — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

В областной думе рассказали, что 30 декабря Константинов был в рабочей поездке в Ростовском районе. После этого он отпустил водителя и на личной машине уехал в Тверскую область на новогодние праздники.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким парламентария.

Это огромное горе для родных и близких, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования, — написал в Instagram глава региона.

Ранее мэр города Тулун Юрий Карих попал в ДТП на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Он врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Жена градоначальника погибла, а чиновника госпитализировали с подозрением на инфаркт.

До этого в автокатастрофе погиб мэр Абакана Николай Булакин. ДТП произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края. Булакин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, писал NEWS.ru.