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Спецприёмник в Люберцах специально освободили для арестованных на митинге

08:25, 05 февраля 2021 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецприёмники в подмосковных Люберцах и Электростали освободили специально для арестованных после митинга. Об этом NEWS.ru сообщил член ОНК Подмосковья Александр Мальцев.

По неподтверждённой информации, спецприёмники в Люберцах и в Электростали специально освободили от других постояльцев, чтобы разместить арестованных после митингов. Отбывавших там арест перевели в спецприёмники других подмосковных городов.

NEWS.ru разбирался, что происходит в спецприёмниках и какой резерв есть у полиции для новых потенциальных задержанных.

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