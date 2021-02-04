Спецприёмник в Люберцах специально освободили для арестованных на митинге

https://static.news.ru/photo/48688996-670d-11eb-9c0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецприёмники в подмосковных Люберцах и Электростали освободили специально для арестованных после митинга. Об этом NEWS.ru сообщил член ОНК Подмосковья Александр Мальцев.

По неподтверждённой информации, спецприёмники в Люберцах и в Электростали специально освободили от других постояльцев, чтобы разместить арестованных после митингов. Отбывавших там арест перевели в спецприёмники других подмосковных городов.

NEWS.ru разбирался, что происходит в спецприёмниках и какой резерв есть у полиции для новых потенциальных задержанных.