Спецназовец получил ранение в ходе штурма дома мытищинского стрелка

https://static.news.ru/photo/da54c230-916e-11eb-9e80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец спецназа получил ранение в ногу во время спецоперации по задержанию мужчины, забаррикадировавшегося в своём доме в подмосковном посёлке Новые Вешки.

Сотрудник подразделения специального назначения «Рысь» был госпитализирован. Как сообщает РЕН ТВ, спецназовец получил сквозное ранение.

Штурм дома, где забаррикадировался Барданов, продолжается уже несколько часов. Подъезды к коттеджу и близлежащие улицы посёлка перекрыты силовиками, жители Новых Вешек с утра не могут попасть домой. К дому Барданова стянута спецтехника.

Ранее были опубликованы кадры с места спецоперации, на которых видно чёрный дым и слышны хлопки и выстрелы.

Как сообщал NEWS.ru, силовики утром 30 марта пришли к Барданову в дом на улице Прибрежной в КП Новые Вешки, расположенный в городском округе Мытищи, для проведения обыска по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась.

Установлено, что на Барданова зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. Мужчина, по некоторым данным, владел автосервисом и частными охранными предприятиями. Стрелок также находился в федеральном розыске по делу о краже, позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.