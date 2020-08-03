Спецназ СБУ схватил захватившего банк в Киеве террориста

https://static.news.ru/photo/1d22ef96-d582-11ea-a416-fa163e074e61_660.jpg Фото: MVS_UA/twitter.com

Захваченная в банке в центре Киева заложница освобождена. Террориста обезвредили бойцы Службы безопасности Украины.

Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники, — написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Инцидент произошёл в центральной части города. Около полудня в отделение АО «Универсал банк» зашёл молодой мужчина с рюкзаком. Он заявил, что в нём якобы находится бомба, и попросил вызвать полицию. Помещение учреждения покинули все сотрудники, кроме руководителя. Она осталась по собственному желанию.

С захватчиком вели переговоры. По информации журналиста Богдана Аминова, он требовал выхода в прямой эфир. По данным украинского МВД, террористом является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам Геращенко, молодой человек психически неуравновешен. Такой вывод замминистра сделал по итогу мониторинга соцсетей захватчика. Теперь его ждут «суд и длительное тюремное заключение», добавил Геращенко.

Это уже третье подобное ЧП за последние несколько недель. Утром 21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, к вечеру этого же дня их удалось освободить, никто не пострадал. 23 июля в Полтавской области мужчина, которого пытались задержать за угон, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника и скрылся. 1 августа в украинском МВД заявили, что террориста обнаружили, во время задержания он вновь попытался взять полицейского в заложники, в итоге его застрелили.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению украинцев, череда терактов вызвана выполнением президентом страны Владимиром Зеленским требования террориста из Луцка.