https://static.news.ru/photo/3e25d7f0-1d70-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dtpmurman/Global Look Press

Утром в пятницу, 13 декабря, специалистами было потушено открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманской области.

Данную информацию журналистам сообщили представители экстренных служб.

По имеющимся сведениям, горение потушили примерно в 05:00.

Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров, — цитирует ТАСС сообщение от экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, на крейсере «Адмирал Кузнецов» 12 декабря произошёл пожар. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. Точных данных о пострадавших пока нет, но сообщается как минимум о десяти жертвах.