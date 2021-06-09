Назван очаг пожара в рязанской больнице

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Специалисты подтвердили версию о том, что пожар в реанимационном отделении Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани начался с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара, — сказал собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, речь идёт об аппарате иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D. Возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания, перегрузки или неправильной эксплуатации устройства.

Пожар произошёл ночью 9 июня. Погибли три человека из-за отравления угарным газом. Пострадали восемь пациентов, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

К настоящему времени возгорание потушено. Больница, кроме пострадавшего отделения, работает в нормальном режиме. По факту возгорания проводится проверка. На месте происшествия работают следователи СКР.