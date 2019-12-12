https://static.news.ru/photo/1862d79c-1ca9-11ea-bb88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В четверг, 12 декабря, источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта, потерпевшего крушение на Кубани.

Отмечается, что «чёрные ящики» были обнаружены в целости.

Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор, — передаёт ТАСС сообщение от источника.

Полная картина произошедшего может быть установлена и в дальнейшем проанализирована только после считывания информации с «чёрных ящиков».

Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Ми-28Н, разбившийся 11 декабря в Краснодарском крае, полностью разрушен.

Членам экипажа выжить не удалось, их тела уже опознаны. Как сообщил источник в экстренных службах края, они были опытными пилотами.