В четверг, 12 декабря, источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта, потерпевшего крушение на Кубани.
Отмечается, что «чёрные ящики» были обнаружены в целости.
Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор, —
передаётТАСС сообщение от источника.
Полная картина произошедшего может быть установлена и в дальнейшем проанализирована только после считывания информации с «чёрных ящиков».
Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Ми-28Н, разбившийся 11 декабря в Краснодарском крае, полностью разрушен.
Членам экипажа выжить не удалось, их тела уже опознаны. Как сообщил источник в экстренных службах края, они были опытными пилотами.
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