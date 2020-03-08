https://static.news.ru/photo/206df61a-60ec-11ea-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь 50 человек. Живыми из них оказались 48 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в отеле находилось 70 человек. Здание использовалось как карантинная зона для людей, которые имели контакт с инфицированными новым типом коронавируса из районов с большой зоной распространения вируса, таких как провинция Хубэй.

Как писал NEWS.ru ранее, шестиэтажное здание отеля 7 марта обвалилось по неизвестным причинам. Отмечается, что жилых этажей было пять, на первом этаже располагались коммерческие помещения — кафе и магазины.