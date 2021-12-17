Спасатели вывели всех горняков из шахты в Кузбассе, где произошло ЧП

Фото: Игорь Чикуров/sdelanounas.ru

Спасатели вывели на поверхность 120 горняков из шахты имени Рубана в Кузбассе, где произошло ЧП, эвакуация продолжается, передаёт РИА Новости. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте надзорного ведомства. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, —...