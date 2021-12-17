Спасатели вывели всех горняков из шахты в Кузбассе, где произошло ЧП

Все 128 горняков, которые находились на шахте имени Рубана в Кузбассе, где произошло ЧП, выведены на поверхность, сообщили MK.RU в администрации шахты. В результате происшествия никто не пострадал.
Это все, кто был в шахте, несмотря на то что номинально смена составляет 140 человек, —
пояснилив администрации шахты.
Там добавили, что по предварительным данным, медицинская помощь никому не понадобилась.
В настоящее время на месте работают горноспасатели.
ЧП на шахте имени Рубана произошло 19 декабря. Под землёй находились 128 рабочих. Шахтёров поднимали наверх через аварийный выход. На месте работают 24 горноспасателя.
По предварительным данным, причиной пожара могли стать окислительные процессы в угольном пласте, которые привели к нагреванию угля. По данному факту прокуратура организовала проверку.