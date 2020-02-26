https://static.news.ru/photo/1dda3aea-58b7-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs23/vk.com

Поиски двух 14-летних подростков, пропавших в море в Сочи, продолжатся ночью на берегу.

Обследовано более 50 километров береговой линии. Работы будут продолжены в ночное время, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что авиация ведомства совершила облёт 12,6 тысячи квадратных метров.

Ранее NEWS.ru писал, что мальчиков унесло течением вечером 25 февраля. Двое друзей собирали ракушки на берегу моря в районе населённого пункта Лазаревское. В какой-то момент их накрыло волной. Очевидцы вызвали спасателей, однако приступить к поискам те смогли лишь утром следующего дня.

В поисках были задействованы вертолёт, беспилотник и два катера. В общей сложности группировка сил, ведущих поиск, составляет около 200 человек.