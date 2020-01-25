Несовершеннолетний юноша в субботу, 25 января, залез на крышу одного из домов на улице Михайлова в Москве. На данный момент спасатели уже уговорили подростка спуститься с неё.
Информацией поделились представители пресс-службы главка МЧС РФ по Москве.
Сначала несовершеннолетний москвич отказывался спускаться. Сейчас подросток всё же сделал это, с ним работают психологи, —
приводитТАСС сообщение МЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что 16-летний подросток сорвался с 23-го этажа одного из домов в Новосибирске. Парень чудом выжил.
Подросток пытался произвести впечатление на девушку, подтягиваясь на перилах 23-го этажа дома по улице Беловежской в Кировском районе. В какой-то момент он сорвался и упал вниз.
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