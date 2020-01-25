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Жители части Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов на территории Чеченской Республики в субботу, 25 января, остались без света. В общей сложности на время электроснабжения оказались лишены более 90 тысяч человек.

Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Министерства энергетики России. Представители ведомства объяснили причину произошедшего. 25 января в 11:48 мск на ПС 110 кВ «Цемзавод» из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе...