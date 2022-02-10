Спасатели сообщили о возможном падении на Камчатке самолёта Ан-2

Самолёт Ан-2 мог упасть на Камчатке. Сейчас на место происшествия выехали спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Борт
Поступила информация от очевидцев, которые наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолёта Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста посёлка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Обстановка уточняется, — приводит агентство слова собеседника из экстренных служб.
По предварительным данным, самолёт упал в лесу.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека.