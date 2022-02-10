18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Спасатели сообщили о возможном падении на Камчатке самолёта Ан-2

04:10, 11 февраля 2022
Спасатели сообщили о возможном падении на Камчатке самолёта Ан-2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Самолёт Ан-2 мог упасть на Камчатке. Сейчас на место происшествия выехали спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Борт летел в Тымлат с грузом, на борту воздушного судна находились два человека. Самолёт потерпел крушение у села Коряки.

Поступила информация от очевидцев, которые наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолёта Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста посёлка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Обстановка уточняется, — приводит агентство слова собеседника из экстренных служб.

По предварительным данным, самолёт упал в лесу.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео