Спасатели сообщили о возможном падении на Камчатке самолёта Ан-2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело пропавшего главврача Обуховской больницы Вадима Евдокимова обнаружили в реке Клязьме недалеко от его дома в Московской области, передаёт Telegram-канал SHOT. Предположительно, причиной смерти могло стать самоубийство из-за проблем на работе. 59-летний мужчина ушёл из дома утром 6 февраля и не вернулся.

По данным Telegram-канала, волонтёры обнаружили в лесу следы, ведущие к реке. Прибывшие на место водолазы нашли тело. Евдокимов руководил больницей более 15 лет. Коллеги характеризуют его положительно, но подчёркивают, что...