Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

СК России опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве матерью полуторагодовалого ребёнка в Башкирии.

На ролике видно, как подозреваемая заворачивает в одеяло куклу, показывая, где и как закопала убитого младенца. Во время следственного эксперимента женщина сказала, что пошла на преступление, чтобы сын не голодал...