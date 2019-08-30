Место падения вертолёта, рухнувшего 31 августа в Клязьминское водохранилище, пока не найдено, сообщает ГУ МЧС России.
В поисковых работах задействованы 39 человек и 14 единиц техники, — уточнили в ведомстве, добавив, что информация о падении вертолёта поступила от очевидцев.
Ранее News.ru писал, что маленький вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. В результате инцидента транспортное средство затонуло. В полёте он перерубил лопостями провода ЛЭП. По предварительным данным, линия используется как резервная для аэропорта Шереметьево.