Спасатели продолжают поиски лётчика с потерпевшего крушение в Чёрном море истребителя Су-27.
По данным пресс-службы Минобороны, работы ведутся в трёх районах акватории моря, общая площадь которых составляет 350 квадратных миль. К поискам могут привлечь ещё четыре корабля и одно судно.
В ведомстве также уточнили, что информация о регистрации сигнала маяка аварийно-спасательного буя не подтвердилась,
Как писал NEWS.ru, ранее источник в экстренных службах сообщил, что поиски пилота усложняет сильный шторм: на 9:00 в районе поисков был зафиксирован ветер со скоростью 22–25 м/с и волны высотой 3 метра.
Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии. ЧП произошло при плановом полёте.
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