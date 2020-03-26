https://static.news.ru/photo/8023ded6-6f46-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели продолжают поиски лётчика с потерпевшего крушение в Чёрном море истребителя Су-27.

По данным пресс-службы Минобороны, работы ведутся в трёх районах акватории моря, общая площадь которых составляет 350 квадратных миль. К поискам могут привлечь ещё четыре корабля и одно судно.

В ведомстве также уточнили, что информация о регистрации сигнала маяка аварийно-спасательного буя не подтвердилась, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее источник в экстренных службах сообщил, что поиски пилота усложняет сильный шторм: на 9:00 в районе поисков был зафиксирован ветер со скоростью 22–25 м/с и волны высотой 3 метра.

Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии. ЧП произошло при плановом полёте.