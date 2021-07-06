Спасатели зафиксировали сигнал в районе поисков пропавшего Ан-26

Спасатели зафиксировали радиосигнал у побережья Камчатки. Его может посылать аварийный радиобуй пропавшего самолёта Ан-26. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Предположительно, это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна, — пояснил собеседник агентства.

В МЧС рассказали, что на поиски самолёта направлен ещё один вертолёт Ми-8. На базе Центра экстренной психологической помощи ведомства открыт номер горячей линии.

Тем временем источник ТАСС в экстренных службах информацию о сигнале радиомаяка опроверг . По его словам, никаких сигналов к настоящему времени не зафиксировано, поиски воздушного судна продолжаются. Предполагается, что Ан-26 может находиться в 15–25 километрах от аэропорта пункта назначения, в том числе и в прибрежной зоне. Для его поиска задействованы катера.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палана и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть о членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Паланы Ольга Мохирева.

Самолёт мог потерпеть крушение неподалёку от пункта назначения при заходе на посадку. Вероятно, это могло произойти из-за ошибки пилотирования в условиях плохой погоды. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области пропал легкомоторный самолёт. Некоторое время спустя выяснилось, что он потерпел крушение. На борту находились два человека, они выжили.