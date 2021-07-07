Спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке

Плохая видимость стала причиной изменения маршрута группы спасателей, которая направлялась к месту крушения самолёта Ан-26 в Тигильском районе Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По словам спасателей, ночью добраться до места крушение не удалось, из-за плохой видимости и сложности маршрута движение было приостановлено.

С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет, — сообщили в МЧС.

Спасатели направляются к подножию сопки на квадроциклах, затем намерены идти пешком. Также предполагается участие вертолёта Ми-8 для проведения десантных спусков.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник, 6 июля, перед манёвром при заходе на посадку. Инцидент произошёл в девяти километрах от посёлка Палана. На борту самолёта находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребёнок. По предварительным данным, все они погибли.