https://static.news.ru/photo/0640b8ca-ce59-11e9-932d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Спасатели, прибывшие на место крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ, не обнаружили в его кабине лётчиков. Их поиски продолжаются.
Самолёт нашли, в кабине лётчиков нет, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.
Как писал News.ru, штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолёт выполнял полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Лётчикам удалось катапультироваться. Рядом с местом крушения обнаружены парашюты.