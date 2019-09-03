Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ещё одна девочка из России пострадала в турецком отеле. Она ударилась головой при падении с горки в бассейне.

Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждём звонка от скорой, — передаёт слова Валентины — тёти девочки — РЕН ТВ. 18 августа произошёл несчастный...