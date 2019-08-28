Как минимум два человека стали жертвами обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске.
По данным пресс-службы областного следственного управления СК, точное количество погибших пока неизвестно.
После ЧП правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц.
В региональном Минздраве также сообщили, что на место происшествия отправлены пять машин скорой помощи, передаёт
Ранее News.ru писал, что рухнувшая стена придавила рабочих в Новосибирске. По предварительным данным, под завалами находятся 12 строителей. Перекрытия рухнули в строящемся здании на улице Ударной.