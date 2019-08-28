https://static.news.ru/photo/5960370c-c962-11e9-b9d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПРЕЦЕДЕНТ Новосибирск/vk.com

Как минимум два человека стали жертвами обрушения стены и перекрытия одноэтажного здания в Новосибирске.

По данным пресс-службы областного следственного управления СК, точное количество погибших пока неизвестно.

После ЧП правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц.

В региональном Минздраве также сообщили, что на место происшествия отправлены пять машин скорой помощи, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что рухнувшая стена придавила рабочих в Новосибирске. По предварительным данным, под завалами находятся 12 строителей. Перекрытия рухнули в строящемся здании на улице Ударной.