Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Коми

Пожар в торговом центре «Северное сияние», расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Усинске, ликвидировали на площади 250 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Республике Коми. По предварительным данным, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. В ликвидации были задействованы подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар полностью потушен, — сказал собеседник агентства, добавив, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Информация о возгорании в торговом центре поступила в 03:45. Первоначальная площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жильцов с верхних этажей дома эвакуировали. В 08:03 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров, в 10:40 было ликвидировано открытое горение.

Вечером 7 апреля пожар произошёл в частном доме в посёлке Низовка, расположенном в Новосибирской области, в результате погибли двое детей. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.