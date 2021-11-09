Спасатели эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна в Приморье

Специалисты МЧС РФ эвакуировали всех 14 членов экипажа с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье. Проведение спасательной операции было затруднено из-за сложных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолёта Ми-8, — сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасательная операция проводилась в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м.

В пресс-службе правительства Приморского края отметили, что контейнеровоз остаётся на прежнем месте. У него затоплено машинное отделение и есть трещина на корпусе, однако топливные танки не повреждены.

Ранее стало известно, что на борту Rise Shine нет вертолётной площадки, поэтому людей поднимали с помощью лебёдки.

Rise Shine сел на мель у мыса Козино в Приморье. Судно ходит под флагом Панамы. На его борту находились 14 иностранных граждан. По словам главы Приморского края Олега Кожемяко, опасных грузов на борту контейнеровоза нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.