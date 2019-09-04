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В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы.

Мужчина получил травму ноги на высоте 3800 метров, после чего не смог самостоятельно спуститься. Спасатели эвакуировали его на поляну «Азау». Сейчас альпинисту оказывают необходимую медпомощь, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Краснодарском крае турист сорвался со смотровой площадки в горах. ЧП произошло на смотровой площадке хребта Малый Бамбак. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.