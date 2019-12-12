https://static.news.ru/photo/3b5a808c-1cbe-11ea-9c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

На данный момент с горящего крейсера «Адмирал Кузнецов» эвакуированы шесть человек. Ещё трое считаются пропавшими без вести. Об этом 12 декабря журналистам сообщил информированный источник.

Крейсер находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.

Эвакуировано шесть человек, ещё трое пропали без вести, — цитирует источника «Интерфакс».

Как передавал NEWS.ru, в результате пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадал один человек.

В настоящее время в распоряжении СМИ нет официального подтверждения указанных сведений.