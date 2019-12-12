На данный момент с горящего крейсера «Адмирал Кузнецов» эвакуированы шесть человек. Ещё трое считаются пропавшими без вести. Об этом 12 декабря журналистам сообщил информированный источник.
Крейсер находится на территории завода «Звёздочка», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.
Эвакуировано шесть человек, ещё трое пропали без вести, —
цитируетисточника «Интерфакс».
Как передавал NEWS.ru, в результате пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадал один человек.
В настоящее время в распоряжении СМИ нет официального подтверждения указанных сведений.
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