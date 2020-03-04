https://static.news.ru/photo/04a59162-5e95-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн прокомментировал, что спасти погибших участников вечеринки с сухим льдом было невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа это смерть, — привели слова спасателя в агентстве.

Он добавил, что без специальной методики вентиляции лёгких и медицинского оборудования откачать отравленных углекислым газом невозможно. При этом помощь нужно ещё дождаться, поэтому эксперт сделал вывод, что шансов на спасение у погибших не было.

Как писал NEWS.ru ранее, блогер Екатерина Диденко рассказала о том, как погибли на вечеринке гости и её муж. Супруг блогера раздал гостям защитные костюмы и маски, засыпал в бассейн лёд и прыгнул туда с гостями. Однако защитное снаряжение не помогло. Двое гостей умерли на месте, а Валентин Диденко скончался в реанимации.