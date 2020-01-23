Восьмимесячного жителя Московской области в состоянии комы доставили в реанимацию Клинской больницы с острым отравлением. Анализы показали, что в крови малыша содержится наркотическое вещество спайс.
Полиция проверяет родственников ребёнка. В крови отца наркотиков обнаружено не было.
Семья маленького Артёма не знает, как вещество могло попасть в организм малыша. В данный момент его жизни уже ничего не угрожает, он остаётся в больнице, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее NEWS.ru писал о том, что подмосковные правоохранители изъяли у двух местных жителей более килограмма спайса, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По её словам, инцидент произошёл в посёлке Менделеево Солнечногорского района.
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