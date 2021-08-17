Сожжённой в Ленобласти женщиной оказалась бухгалтер из Москвы

Правоохранительные органы установили личность сожжённой в Ленобласти женщины. Погибшей оказалась 33-летняя москвичка Лариса С., работающая в столице бухгалтером, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.
По данным издания, женщина
В настоящее время водитель такси находится в статусе задержанного.
Также вскрытие показало, что ребёнок, чьё тело было найдено вместе с обгоревшими останками женщины, был мёртв ещё до сожжения.
Как рассказали местные жители, накануне трагедии они заметили в лесу странный дым, однако даже не могли предположить, что происходило там на самом деле.
Тела
Как сообщалось, рядом с телами погибших была найдена канистра, а на шее ребёнка обнаружен провод.