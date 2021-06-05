Создательницу призов «Олимпиады-80» нашли мёртвой в Москве

https://static.news.ru/photo/96dd0bf6-c5f9-11eb-8d2d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело художницы Анны Ярошенко, создавшей призы «Олимпиады-80», нашли спустя три месяца после смерти в собственной квартире. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на силовиков.

Признаков насильственной смерти, как и следов проникновения в квартиру обнаружено не было. Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате 2-3 месяца, — рассказал собеседник агентства.

Тело женщины обнаружил её сын. Он два года не общался с ней из-за ссоры, но решил прийти и помириться.

Ярошенко известна тем, что делала украшения к фильмам «Руслан и Людмила» и «Много шума из ничего», а также эмблемы факультетов МГУ.

Ранее в Подмосковье нашли тело олимпийского чемпиона 1980 года конному спорту Александра Блинова. Мужчина ушёл из деревни Андреевское Можайского района Московской области в феврале и пропал. Причина его смерти неизвестна.