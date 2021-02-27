Создатель шоу «Что было дальше» попал в аварию в Москве

https://static.news.ru/photo/92b38fc6-7916-11eb-a478-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из создателей YouTube-шоу «Что было дальше» и креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов попал в аварию в Москве.

У внедорожника Range Rover за семь млн рублей, которым управлял Дусмухаметов, сильно повреждена передняя часть. Сам мужчина не пострадал и приехал в салон Land Rover за новой машиной. Вслед за ним на эвакуаторе привезли разбитый автомобиль.

Авто привёз лично Дусмухаметов и сразу стал выбирать себе новый автомобиль. Чтобы мне так жить, — рассказал KP.RU сотрудник автосалона.

Подробности ДТП с участием продюсера не раскрываются.

Ранее в подмосковном Одинцово произошла дорожная авария с участием зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 и ещё четырёх автомобилей. Последствия ДТП попали на видео. На кадрах видна колонна из шести ракетных установок. Головная машина столкнулась с микроавтобусом военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком КамАЗ.

Другая крупная авария случилась на 80-м км автодороги в Аургазинском районе в Башкирии. Там 39 автомобилей попали в ДТП на трассе Уфа — Оренбург из-за ветра и слабой видимости. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ДПС. Они помогли выбраться из машин тем, кто попал в аварию, и оказали им возможную помощь, писал NEWS.ru.