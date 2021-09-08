Совладельцы криогенной фирмы не поделили замороженные тела под Москвой

Две компании не смогли поделить десятки тел, замороженных для дальнейшего воскрешения, в Сергиевом Посаде. Гендиректора компании «КриоРус» Викторию Удалову обвиняют в краже контейнеров с замороженными телами, сообщает Пятый канал.

Директрису обвинил в краже тел её бывший муж и экс-соучредитель компании Данила Медведев. На складе была прорезана дыра, откуда вынесли несколько сосудов Дюара с замороженными телами, их погрузили в грузовики и увезли. Капсулы вывезла бывшая жена соучредителя предприятия Виктория Удалова. Вместе с мужем они основали фирму в 2006 году, но позже развелись и стали делить бизнес.

По словам Удаловой, бывший муж в апреле этого года решил вернуть себе контроль над предприятием, для чего выгнал старых работников и поменял замки. Бывшая жена утверждает, что вывоз тел был не чем иным, как попыткой забрать себе принадлежащее ей оборудование.

Бывший супруг соосновательницы фирмы обратился в полицию с заявлением о краже тел. Адвокаты бизнесвумен также подали в суд заявление на её бывшего мужа за ложный донос и подделку документов.

Известно, что компания «КриоРус» была создана в 2005 году как проект Российского Трансгуманистического Движения. Предприятие обязалось заниматься заморозкой и хранением тел умерших до тех пор, пока учёные не найдут способ их воскресить.

Ранее сообщалось, что полностью восстановить свой бизнес после кризиса на фоне пандемии COVID-19 к началу нового сезона в сентябре смогли 44% российских компаний, год назад этот показатель составлял 16%.