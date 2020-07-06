Советника руководителя «Роскосмоса» задержали по подозрению в госизмене

https://static.news.ru/photo/12edce5c-c023-11ea-a911-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: isafronov/twitter.com

Силовики задержали в Москве советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По имеющейся информации, его могут подозревать в государственной измене.

Отмечается, что задержание провели сотрудники Федеральной службы безопасности. Сафронов до этого провёл на своей должности всего лишь два месяца. В его задачи входило выстраивание информационной политики вокруг «Роскосмоса» и предприятий, входящих в его состав. Кроме того, Сафронов был куратором ряда специальных программ государственной корпорации.

До перехода на работу в «Роскосмос» Сафронов был журналистом. С 2010 по 2019 год он был корреспондентом и спецкором в газете «Коммерсант». Затем на протяжении почти года Сафронов был специальным корреспондентом «Ведомостей».

В бытность журналистом он освещал деятельность военного и военно-технического сотрудничества, проблематику оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности, сообщает Life.

2 июля городской суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам в колонии строгого режима Владимира Неёлова за государственную измену и передачу немецкой компании данных об обучении сотрудников ФСБ.

Ранее начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был задержан за передачу СБУ секретных сведений, которые составляют гостайну. 20 июня он был арестован Лефортовским судом Москвы. Борзенков работал в должности начальника ОМВД РФ по Золотухинскому району более двух месяцев, передавал NEWS.ru.