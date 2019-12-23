https://static.news.ru/photo/22233274-25d0-11ea-91fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Служба безпеки України/facebook.com

Тела трёх офицеров киевского главка Службы безопасности Украины и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы обнаружили в Закарпатье вблизи украинско-венгерской границы.

Предполагается, что опергруппа занималась расследованием трафика контрабанды через участок границы страны с Венгрией и Румынией. На телах убитых были обнаружены следы пыток, передаёт «Страна.ua» со ссылкой на источник в Службе безопасности.

По информации издания, на данном участке границы, около городка Виноградов, члены преступных сообществ выстроили несколько домов, через которые осуществлялась контрабанда. Вероятно, злоумышленникам слили информацию о прибытии на место офицеров. В СБУ официально гибель своих сотрудников не подтверждают.

Как писал NEWS.ru ранее, Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Он проходил из Южной Америки в Россию. В результате операции задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ.