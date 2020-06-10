Сотрудники УФСИН надели на Ефремова электронный браслет

https://static.news.ru/photo/e789f198-ab3a-11ea-b1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, надели электронный браслет. С помощью этого устройства сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут следить за местонахождением актёра, который должен находится под домашним арестом.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели электронный браслет, установив стационарное контролирующее устройство в квартире, где он находится под домашним арестом, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСИН также будут посещать артиста и доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибший работал водителем в службе доставки продуктов. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. Все они живут в Рязани.

Таганский суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.