https://static.news.ru/photo/14de24b0-5cb8-11ea-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета совместно с МВД и Генпрокуратурой задержали преступную группировку, которая состояла из полицейских. Последние занимались поборами на трассе «Кавказ». Операцию по аресту преступников провели в Краснодарском крае.

Следователями ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД во взаимодействии с управлением Генпрокуратуры в СКФО пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что преступная деятельность на стационарном посту ДПС «Успенский» велась с 2016 по 2020 год. Полицейские освобождали от уголовной и административной ответственности нарушителей и обеспечивали им беспрепятственный проезд в обмен на гонорар.

Следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в правоохранительных органах.

NEWS.ru писал ранее, что в Ингушетии был задержан полицейский, который косвенно виновен в гибели женщины.