Сотрудники школы в Казани успели поднять тревогу после начала стрельбы

https://static.news.ru/photo/9d4bb8b2-b252-11eb-a90c-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

На входе в школу № 175 в Казани находились два сотрудника учебного заведения. Они были ранены первыми, но успели нажать тревожную кнопку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что в школе № 175 установлена система контроля и управления доступом. Двери блокируется автоматически, и без карточки вход невозможен. У предполагаемого стрелка не было карточки. Когда он попытался войти, ему начали препятствовать.

Всё заблокировалось, и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать. Это спасло огромное количество жизней, — цитирует её агентство.

Галимова добавила, что люди, находившиеся на входе, были госпитализированы. По её словам, они профессионально исполнили свои обязанности.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что в казанской школе, в которой произошла стрельба, не было охраны. Кроме того, сообщалось, что учебное заведение отказалось от услуг ЧОП после пандемии из-за повышения цены. На защиту детей поставили одну пожилую вахтёршу.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 — получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим