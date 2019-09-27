https://static.news.ru/photo/46965bae-e151-11e9-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ГУ МВД России по Москве проводит проверку в отделении по району Щукино. Две сотрудницы этого подразделения пожаловались на сексуальные домогательства со стороны одного из руководителей.

Со слов первой пострадавшей, высокопоставленный офицер начал намекать ей на интимную связь в 2018 году. Подполковник спрашивал у сотрудницы, если ли у неё муж и мужчина. В декабре 2019 года он начал домогаться девушки по телефону.

Она сообщила, что начальник принялся атаковать её сообщениями недвусмысленного характера, сопровождая их интимными фотографиями из Интернета. Позднее офицер пригласил её к себе в кабинет, однако, получив отказ, сделал жизнь своей подчинённой невыносимой. Девушке пришлось перевестись в другое подразделение.

Похожее заявление составила вторая сотрудница. Она получала намёки от подполковника в 2018 году, как только устроилась на работу. Он часто вызывал девушку в кабинет, где пытался обсуждать с ней не относящиеся к работе вопросы. После многочисленных отказов он заявил, что сотруднице нужно либо «быть послушной», либо увольняться. Высшее руководство никак не отреагировало на жалобы пострадавшей, передаёт « Московский комсомолец ».

Ранее News.ru писал, что американский Сенат утвердил на посту заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала ВВС Джона Хайтена. В июле 2019 года против него выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах полковник Кэтрин Сплетстосер.