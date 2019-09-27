Фото: Сергей Булкин/News.ru

ГУ МВД России по Москве проводит проверку в отделении по району Щукино. Две сотрудницы этого подразделения пожаловались на сексуальные домогательства со стороны одного из руководителей.

Со слов первой пострадавшей, высокопоставленный офицер начал намекать ей на интимную связь в 2018 году. Подполковник спрашивал у сотрудницы, если ли у неё муж и мужчина. В декабре 2019 года он начал домогаться девушки по телефону.

Она сообщила, что начальник принялся атаковать её сообщениями недвусмысленного характера, сопровождая их интимными фотографиями из Интернета. Позднее офицер пригласил её к себе в кабинет, однако, получив отказ, сделал жизнь своей подчинённой невыносимой. Девушке пришлось перевестись в другое подразделение.

Похожее заявление составила вторая сотрудница. Она получала намёки от подполковника в 2018 году, как только устроилась на работу. Он часто вызывал девушку в кабинет, где пытался обсуждать с ней не относящиеся к работе вопросы. После многочисленных отказов он заявил, что сотруднице нужно либо «быть послушной», либо увольняться. Высшее руководство никак не отреагировало на жалобы пострадавшей, передаёт «Московский комсомолец».

Ранее News.ru писал, что американский Сенат утвердил на посту заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала ВВС Джона Хайтена. В июле 2019 года против него выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах полковник Кэтрин Сплетстосер.

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