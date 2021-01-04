Сотрудники ГИБДД предотвратили столкновение автобуса с 17 детьми

https://static.news.ru/photo/cc29b85a-4e7f-11eb-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ГИБДД спасли автобус с 17 детьми от столкновения с вылетевшей на встречную полосу иномаркой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент случился на 1776-м километре автодороги Челябинск — Москва. Детская хоккейная команда из 17 человек направлялась из Южноуральска в Златоуст на соревнования в сопровождении патрульного автомобиля УАЗ сотрудников ГИБДД. Внезапно на встречную полосу выехал автомобиль Kia Ceed.

В целях избегания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине, — цитирует РБК сообщение полиции.

Водитель Kia 2000 года рождения не затормозил. В результате столкновения с УАЗом он скончался на месте. Женщина, которая ехала с ним, доставлена в больницу. Также травмы получил водитель полицейского автомобиля.

Однако никто из пассажиров автобуса не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. Об этом журналистам сообщили представители регионального Минздрава. В правоохранительных органах подтвердили данную версию смерти мужчины. Отмечается, что 70-летнего приморца за некоторое время до гибели доставили в больницу с признаками инсульта. Его осмотрели врачи Дальнереченской ЦРБ. Диагноз не подтвердился. Пациент отказался говорить со специалистами. После этого для работы с ним вызвали психиатра. Тот отметил, что у мужчины наблюдаются отклонения, но не острые.

Для госпитализации по указанной симптоматике требуется согласие родных пациента. Пожилого приморца после осмотра до дома предложила подвезти бригада скорой помощи, которая ранее доставила его в ЦРБ, писал NEWS.ru.