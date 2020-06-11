Сотрудники ФСИН забрали Михаила Ефремова из квартиры

https://static.news.ru/photo/d8e3afb8-abd9-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

К Михаилу Ефремову приехали сотрудники ФСИН и увезли его. Это случилось вскоре после регистрации аккаунта в Telegram с его номера телефона.

Артист сейчас находится под домашним арестом из-за смертельного ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Во время такой меры пресечения действует ряд ограничений свободы, в том числе нельзя пользоваться Интернетом.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.